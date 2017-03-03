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3 марта Пятница

Уфа   °

В Уфе пройдет гала-концерт солистов балета Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга

КУЛЬТУРА

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ»/.

3 марта в ГКЗ «Башкортостан», в рамках проекта «Петербургские сезоны. Год 2017», состоится гала-концерт при участии солистов балета Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга. Это ведущие музыкальные театры России, являющиеся эталоном высокого стиля и художественного вкуса во всем мире. Классика и современность, шедевры великих хореографов, фрагменты из знаменитых балетов — всё это будет сосредоточено в течение одного вечера в ведущем концертном зале Уфы.

Теги: мариинский театр,балет
 
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