В Уфе пройдет гала-концерт солистов балета Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга
УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ»/.
3 марта в ГКЗ «Башкортостан», в рамках проекта «Петербургские сезоны. Год 2017», состоится гала-концерт при участии солистов балета Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга. Это ведущие музыкальные театры России, являющиеся эталоном высокого стиля и художественного вкуса во всем мире. Классика и современность, шедевры великих хореографов, фрагменты из знаменитых балетов — всё это будет сосредоточено в течение одного вечера в ведущем концертном зале Уфы.