В Уфе проходит финал Кубка мира по международным шашкам Фото: Андрей Старостин В Уфе проходит финал Кубка мира по международным шашкам Фото: Андрей Старостин

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня, 3 марта, в Уфе пройдет первая игра финала Кубка мира по международным шашкам. Первый тур начнется в 11.00. В 14.00 комментаторы и победившие спортсмены проведут мастер-классы. В 17.00 пройдет суперблиц.

Торжественное открытие Кубка состоялось накануне в «Президент Отеле», здесь же проходят соревнования. Продлятся они до 12 марта.

В рамках Кубка пройдут два отдельных турнира: один для мужчин и один для женщин, с 10 игроками в каждом. Отбор участников в соответствии со следующей схемой: чемпионы мира 2016 и 2015 годов; чемпионы континентов (Азия, Америка, Африка, Европа); победитель Кубка мира-2016.

Из 20 участников Кубка восемь представляют Россию. Шестеро из них — представители Башкортостана. Это Тамара Тансыккужина, Айгуль Идрисова, Алия Аминова, Александр Георгиев, Муродулло Амриллаев, Айнур Шайбаков. Также от России выступят Алексей Чижов (Удмуртия), Матрёна Ноговицына (Якутия).