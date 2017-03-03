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3 марта Пятница

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В Уфе проходит финал Кубка мира по международным шашкам

СПОРТ

В Уфе проходит финал Кубка мира по международным шашкам Фото: Андрей Старостин

В Уфе проходит финал Кубка мира по международным шашкам Фото: Андрей Старостин

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня, 3 марта, в Уфе пройдет первая игра финала Кубка мира по международным шашкам. Первый тур начнется в 11.00. В 14.00 комментаторы и победившие спортсмены проведут мастер-классы. В 17.00 пройдет суперблиц.

Торжественное открытие Кубка состоялось накануне в «Президент Отеле», здесь же проходят соревнования. Продлятся они до 12 марта.

В рамках Кубка пройдут два отдельных турнира: один для мужчин и один для женщин, с 10 игроками в каждом. Отбор участников в соответствии со следующей схемой: чемпионы мира 2016 и 2015 годов; чемпионы континентов (Азия, Америка, Африка, Европа); победитель Кубка мира-2016.

Из 20 участников Кубка восемь представляют Россию. Шестеро из них — представители Башкортостана. Это Тамара Тансыккужина, Айгуль Идрисова, Алия Аминова, Александр Георгиев, Муродулло Амриллаев, Айнур Шайбаков. Также от России выступят Алексей Чижов (Удмуртия), Матрёна Ноговицына (Якутия).

Теги: международные шашки
 
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