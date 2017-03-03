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3 марта Пятница

Уфа   °

В Уфе состоится презентация книги «Революция, которая спасла Россию»

ПОЛИТИКА

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ»/.

3 марта, в 11.00, в конференц-холле агентства «Башинформ» состоится презентация книги «Революция, которая спасла Россию». Ее автор — кандидат философских наук, доцент Башгосуниверситета, член союза писателей России Рустем Вахитов.

Ученый и писатель размышляет о причинах, следствиях и последствиях революции в России. Почему имперская Россия была обречена? Почему провалилась либеральная альтернатива Февраля? Как получилось, что международный революционер Ленин стал русским патриотом и собирателем Отечества? Что бы случилось, если бы к власти в 1917 году не пришли большевики? Чем Октябрьская революция ценна для российского патриота?

Автор этой книги популяризировал патриотический, евразийский взгляд на революцию в течение последних 15 лет в различных изданиях левопатриотической оппозиции. Книга представляет наиболее полное его изложение.

В числе спикеров пресс-конференции также первый секретарь БРО ПП КПРФ Юнир Кутлугужин и депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Теги: пресс-конференции,100 лет революции
 
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