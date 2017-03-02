Почти 300 уфимцев нашли работу на ярмарке «женских» вакансий Фото: Центр занятости населения Уфы Почти 300 уфимцев нашли работу на ярмарке «женских» вакансий Фото: Центр занятости населения Уфы

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Почти 300 человек нашли работу на состоявшейся в Уфе ярмарке вакансий для молодежи и женщин, имеющих малолетних детей.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, сегодняшнюю ярмарку посетили свыше 400 человек. Им была предложена информация о 600 вакантных рабочих местах на 27 предприятиях различных сфер деятельности, включая торговлю, образование, оказание услуг, промышленность и строительство.

Всем желающим был оказан полный спектр государственных услуг в сфере занятости, а также проведен мастер-класс по организации поиска работы «10 шагов навстречу успеху».

Следующая ярмарка вакансий — «Здравоохранение и предоставление социальных услуг, образование, финансовая деятельность» — пройдет в Уфе через неделю, 9 марта.