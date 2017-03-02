Предпринимательскую акцию «100 инвестпроектов — к 100-летию образования республики» поддержала БЭСК Фото: ТПП РБ Предпринимательскую акцию «100 инвестпроектов — к 100-летию образования республики» поддержала БЭСК Фото: ТПП РБ

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе состоялось подписание партнерского соглашения между Торгово-промышленной палатой РБ и Башкирской электросетевой компанией. Предметом соглашения является совместное проведение предпринимательской акции «100 инвестиционных проектов — к 100-летию образования Республики Башкортостан». Документ предусматривает сотрудничество по ряду направлений, включая консультирование потенциальных участников акции по выбору участков для реализации инвестпроектов и консультационную поддержку по выдаче технических условий и подключения к сетям электроснабжения.

По словам гендиректора БЭСК Дмитрия Шароватова, участие в акции играет важную роль для компании, которая заинтересована в развитии экономического потенциала региона и улучшении его инвестиционного климата: «С ТПП РБ группа компаний «БЭСК» сотрудничает достаточно давно. Мы уверены, что подписание данного соглашения даст новый импульс нашим взаимоотношениям. Несмотря на то, что деятельность Общества находится под жестким регулированием, группа компаний намерена инвестировать до 2023 года в развитие республики более 30 миллиардов рублей».

Президент ТПП РБ Азат Фазлыев отметил, что поддержка акции таким крупным партнером, как Башкирская электросетевая компания, благоприятным образом скажется на предпринимательской активности региона: «На самом деле предприниматели, реализуя те или иные проекты, постоянно сталкиваются с вопросами подключения к электрическим сетям, либо к газоснабжению. И в настоящее время обе эти организации — АО «БЭСК» и ОАО «Газпром газораспределение Уфа», стали нашими партнерами. Мы надеемся, что благодаря такому партнерству будут сокращены сроки подключения, стоимость будет соответствовать тем ожиданиям, которые есть у предпринимателей. А самое главное — в результате нашего профессионального делового сотрудничества в выигрыше будут все стороны, и республика к своему 100-летию получит 100 инвестпроектов. Это не только Уфа, но и многие районы Башкортостана — Северо-восток и Зауралье, то есть мы активно развиваем те регионы, которые особенно нуждаются в подобного рода инвестициях».

На текущий момент в акции «100 инвестиционных проектов — к 100-летию образования республики» участвуют 33 проекта с общим объемом инвестиций почти 22 млрд рублей. Основная часть — проекты в области производства, сельхозпереработки, строительства и медицины. По одному проекту в сфере логистики, спорта, туризма и в социальной сфере. По активности сегодня лидирует Уфа, второе место занимает Уфимский район, третье — Стерлитамак.

Предпринимательскую акцию ТПП РБ «100 инвестпроектов — к 100-летию образования РБ» поддержали банки. Партнерские соглашения были подписаны с «Россельхозбанком», «Юниаструм банком», ПАО «Социнвестбанк», банком «Интеза», «ЮниКредит Банком», Сбербанком.