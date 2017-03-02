Министр культуры Башкортостана сыграет на Вечере памяти Светланы Хамидуллиной

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Министр культуры Башкортостана, заслуженная артистка РБ Амина Шафикова сыграет на Вечере памяти заслуженной артистки Башкортостана Светланы Хамидуллиной. Мероприятие состоится 9 марта в Концертном зале им. Ф.И. Шаляпина. Начало в 19.00, вход свободный.

В концерте примут участие стипендиаты Благотворительной программы «Новые имена» разных лет. Среди них — Флюра Ситдикова, Рустем Хамидуллин, Артур Назиуллин, Шаура Сагитова, Инна Фоменко, Алим Каюмов, лауреаты Международных, Российских и Республиканских конкурсов студенты и учащиеся УГИИ имени Загира Исмагилова, УУИ, ССМК и ДМШ №1 им. Н.Сабитова. Проведет концерт Виктория Симонова.

Светлана Хамидуллина — пианистка, педагог, заслуженная артистка Башкортостана. Она возглавляла благотворительную программу «Новые имена», выявляя и поддерживая юные дарования по всей республике. Благодаря ее усилиям многие из них имели возможность выступать с российскими звездами на сцене Башкирского театра оперы и балета, столичных площадках. Светлана Хамидуллина организовала республиканский конкурс музыкантов-исполнителей имени Наримана Сабитова, региональный конкурс юных виолончелистов имени Льва Евграфова, конкурс юных скрипачей имени Моисея Файна.