В Уфе состоится ярмарка вакансий организаций здравоохранения и образования Фото: Андрей Старостин В Уфе состоится ярмарка вакансий организаций здравоохранения и образования Фото: Андрей Старостин

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе 9 марта состоится ярмарка вакансий для предприятий здравоохранения, сферы социальных услуг, образования и финансовой деятельности.

На ярмарке предложат вакансии врачей и медсестер различной квалификации, администратора, агента по страхованию, дворника, повара, санитара, бухгалтера, инструктора по лечебной физкультуре, педагога, слесаря-сантехника, электромонтера и других профессий.

Посетителям представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Как подчеркнули в Центре занятости населения Уфы, все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.