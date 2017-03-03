Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.40 ↑

EUR 61.51 ↑

3 марта Пятница

Уфа   °

В Уфе состоится ярмарка вакансий организаций здравоохранения и образования

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе состоится ярмарка вакансий организаций здравоохранения и образования Фото: Андрей Старостин

В Уфе состоится ярмарка вакансий организаций здравоохранения и образования Фото: Андрей Старостин

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе 9 марта состоится ярмарка вакансий для предприятий здравоохранения, сферы социальных услуг, образования и финансовой деятельности.

На ярмарке предложат вакансии врачей и медсестер различной квалификации, администратора, агента по страхованию, дворника, повара, санитара, бухгалтера, инструктора по лечебной физкультуре, педагога, слесаря-сантехника, электромонтера и других профессий.

Посетителям представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Как подчеркнули в Центре занятости населения Уфы, все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

Теги: ярмарка вакансий,занятость населения
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть