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3 марта Пятница

Уфа   °

В Уфе открывается выставка «Кружева воспоминаний»

КУЛЬТУРА

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ»/.

3 марта в Национальном музее Башкортостана открывается выставка «Кружева воспоминаний» (искусство кружевоплетения: история и современность). Это первый проект музея, полностью посвященный кружевному промыслу и призванный показать не только предметы старины, но и продемонстрировать современное состояние искусства кружевоплетения в республике.

Главная цель выставки — познакомить посетителей с искусством кружевоплетения в России и проследить его развитие на протяжении последних 150 лет. На выставке будут показаны образцы народного костюма и городской одежды с кружевными элементами, предметы интерьера и быта — салфетки, скатерти, полотенца, подзоры, наволочки, занавески. Помимо музейных экспонатов, будут экспонироваться изделия современных мастериц, как коклюшечного плетения, так и ирландского кружева города Уфы. Посетители увидят более 200 экспонатов, позволяющих прикоснуться к прекрасному «кружевному» миру.

Официальное открытие выставки — в 11.00. Церемонию открытия украсит мастер-класс по изготовлению кружева на коклюшках.

Теги: выставки
 
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