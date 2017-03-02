«Салават Юлаев»: на краю вылета из Кубка Гагарина-2017

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В четверг, 2 марта, уфимский «Салават Юлаев» сыграет пятый матч восточного четвертьфинала Кубка Гагарина-2017 против казанского «Ак Барса». Сегодняшний поединок состоится в Казани.

Пока счет 3:1 в пользу «барсов» и им достаточно одной победы для выхода во второй раунд.

Встреча в столице Татарстана начнется в 19 часов мск.

На Западе уже известны все полуфиналисты конференции: накануне «Динамо» в Москве обыграло нижегородское «Торпедо» — 3:1 и с таким же счетом победило в серии; ярославский «Локомотив» также в четырех встречах был сильнее минского «Динамо» (пятый матч в Ярославле принес победу хозяевам — 4:1). Ранее армейские команды СКА и ЦСКА выиграли свои серии со счетом 4:0.

На Востоке в шаге от полуфинала магнитогорский «Металлург» в противостоянии с китайским «Куньлунь Ред Стар». В парах «Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) и «Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) упорная борьба — 2:2 в сериях. Сегодня матчи пройдут в Магнитогорске, Челябинске и Омске.