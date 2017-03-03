В Уфе состоится заседание Президиума Совета «Ассоциации финно-угорских народов России

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ»/.

3 марта в Уфе состоится заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». Оно пройдет в ГКЗ «Башкортостан» под руководством председателя Президиума, председателя комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным вопросам Петра Тултаева.

В заседании примут участие представители органов государственной власти и местного самоуправления Республики Башкортостан, руководители финно-угорских национально-культурных общественных объединений. В повестке дня заседания — вопросы поддержки этнокультурной самобытности финно-угорских народов, проживающих в России. Будут заслушаны выступления представителей регионов Российской Федерации. Также речь пойдет о подготовке к VI съезду финно-угорских народов России.

В Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди пройдет круглый стол на тему «Об опыте книгоиздания финно-угорской литературы в России». Здесь же состоится презентация и передача финно-угорской литературы в фонды Национальной библиотеки РБ.

Во второй половине дня участники заседания посетят Кармаскалинский район, где ознакомятся с работой МФКЦ, музея первого мордовского просветителя, фольклориста, этнографа, создавшего азбуку на языке эрзя, А.Ф. Юртова в с. Ильтеряково. В завершение дня в селе Кармаскалы состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов республики «Башкортостан — территория мира и согласия».