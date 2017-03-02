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2 марта Четверг

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В Башкирии объявлен сбор средств на установку памятника Алдар батыру

КУЛЬТУРА

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии объявлен сбор средств на установку памятника Алдар батыру — башкирскому потомственному тархану, батыру, старшине, просветителю Бурзянской волости Алдару Исикееву. Об этом сообщили в Исполкоме Курултая башкир.

В 2013 году при подготовке плана мероприятий к 75-летию города Баймака и 100-летию Баймакского литейно-механического завода общественность Баймакского района высказала идею об увековечении памяти национального героя. Речь шла об установке монументального памятника в центре города.

Этот же вопрос поднимался на курултае башкир Баймакского района. Районная администрация поддержала народную инициативу и организовала процесс. Однако для его завершения необходимы дополнительные финансовые средства, в частности, на благоустройство территории. Реквизиты указаны на официальном сайте Курултая башкир.

Теги: памятник,сбор средств
 
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