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2 марта Четверг

Уфа   °

В Уфе пройдет презентация поэтического сборника Ирины Хужиной

КУЛЬТУРА

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В субботу, 4 марта, в Уфе, в старинном Чижовском особняке, где ныне размещается отдел искусств Национальной библиотеки (ул. Октябрьской Революции, 10а), состоится презентация поэтического сборника Ирины Хужиной «Моя разлука, я тебя ждала…», изданного при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и при содействии Союза российских писателей (СРП). Как сообщил агентству «Башинформ писатель и бард, председатель Башкирского представительства СРП Сергей Круль, принявший участие в составлении и издании сборника, это уже вторая книга, изданная при содействии регионального СРП.

«Башкирское региональное представительство СРП и дальше предполагает издавать молодых талантливых авторов. На встречу с талантливой поэтессой Ирины Хужиной мы приглашаем поэтов, журналистов, музыкантов и всех, кто любит современную поэзию», — сказал Сергей Круль.

Начало презентации — в 15.00. Вход свободный.

Теги: книгоиздание,презентация,поэзия
 
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