«Газпром» прогнозирует рост цен на газ в России

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

«Газпром» прогнозирует рост цен на свой газ для россиян в ближайшие годы в пределах 3-3,5 процента. Об этом сообщают «Известия».

«Мы прогнозируем, что процесс регулируемых цен на газ останется на среднесрочный период. Порядок повышения, я думаю, будет ниже, чем уровень инфляции. Ожидаемая величина составляет порядка 3-3,5 процента», — сообщил зампредседателя правления компании Андрей Круглов.

По его словам, компания ждет от Правительства разрешения на предоставление скидок крупным потребителям до 10 процентов.