Школьник из Башкирии избил в спортзале подростка Фото: сайт СКР по РБ Школьник из Башкирии избил в спортзале подростка Фото: сайт СКР по РБ

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Школьник из Башкортостана избил 15-летнего подростка. В республиканский Следственный комитет из отдела полиции Бижбулякского района поступили материалы проверки по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетнего. Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя района по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, вечером 8 декабря прошлого года 16-летний подросток находился в спортзале одной из районных школ. Он поссорился с 15-летним учеником и два раза ударил его рукой в живот — зачинщик конфликта не хотел идти заливать школьный каток. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, его увезли в больницу. Побои были зафиксированы на камеру видеонаблюдения, установленную в школьном спортзале. Видеозапись исследована и приобщена к материалам уголовного дела.

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается»,— сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.