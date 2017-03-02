В Уфе в преддверии 8 марта многодетным мамам вручили медали «Материнская слава» Фото: Олег Яровиков В Уфе в преддверии 8 марта многодетным мамам вручили медали «Материнская слава» Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе в преддверии 8 марта 44 многодетным жительницам республики вручили медали «Материнская слава» и денежные премии. Ставшая уже традиционной церемония вручения наград состоялась 2 марта в Доме Республики. Многодетных матерей со знаковым для них событием поздравил вице-премьер Правительства РБ Салават Сагитов.

К награждению медалью «Материнская слава» представляются женщины, родившие пятерых и более детей, добросовестно и ответственно относящиеся к их воспитанию. Данный знак отличия с 1998 года уже получили более семи тысяч жительниц региона, к медали прилагается денежная премия — около восьми тысяч рублей.

Среди награжденных — представительницы 18 районов республики и четыре уфимки. Продавцы, операторы машинного доения, экономисты, воспитатели детских садов — кем бы по образованию ни были женщины, главным своим предназначением они считают материнство. У каждой из женщин своя история материнства, свой уклад семьи и взгляд на жизнь. Интернациональная семья у Лилии Ныцаловой из Уфы, сама она цыганка, муж — чеченец. Двух дочек и троих сыновей родители воспитывают на принципах ислама и обязательном соблюдении национальных обычаев и правил, но в первую очередь всё основывается на доверии и любви. Многодетная мама признается, что воспитывать пятерых детей сложно, живут всемером в съемной квартире. Она считает, что от государства многодетным семьям важна была бы поддержка в улучшении жилищных условий. Сыргылана Нуриева — также приезжая, родом из Якутии, вместе с мужем они воспитывают четырех дочерей и одного сына. Старшей дочери 20 лет, младшей — два года. «В воспитании стараемся прививать больше человечности, доброты, взаимопонимания, чтобы они друг другу помогали и уважали старших», — поделилась женщина. Из Мечетлинского района приехали две односельчанки Гульгина Хафизова и Альбина Ибрагимова. «Самое главное — любить детей, дети — это радость. Благодаря поддержке государства — программе «Материнский капитал» — удалось построить собственный дом, купить корову, надеемся расширить хозяйство», — рассказала Гульгина Хафизова. Альбина Ибрагимова подарила своему мужу пятерых сыновей. Сейчас женщина находится в ожидании шестого малыша, надеется, что родится долгожданная девочка.

«Особенно приятно вручать вам награды в первые дни весны, — поздравил женщин Салават Сагитов. — Вы, на мой взгляд, и есть то самое настоящее олицетворение весны, которая дает жизнь всему живому. Вы даете жизнь и причем не одному или двум малышам, а гораздо большему количеству детей. Сегодня ценности меняются, женщины решаются на первого ребенка в среднем не раньше 27 лет. У многих на первом месте не семья и дети, а построение карьеры и материальные блага. В пример можно поставить наших бабушек, которые даже в годы суровой Великой Отечественной войны рожали детей, тем самым еще больше утверждая само понятие «жизнь». Вы так же, как то поколение, несмотря на заботы и хлопоты, во главу угла ставите сотворение жизни, рождение детей. И за это хочется выразить вам огромную благодарность. Если будут такие женщины, как вы, страна будет процветать».

«В регионе реализуется ряд мер социальной поддержки. Первая — это выплата 300 тысяч рублей молодым семьям при рождении первого ребенка на приобретение жилья. Есть программа «Материнский капитал» для поддержки семей при рождении второго и последующего детей. В настоящее время прорабатываются меры по поддержке многодетных семей, чтобы вам было чуть проще растить детей, граждан России и Башкортостана», — добавил вице-премьер.