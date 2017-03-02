«МегаФон.ТВ» покажет новые серии «Молодежки» до официальной телепремьеры

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ»/.

Абоненты «МегаФона» увидят продолжение «Молодежки» раньше, чем в эфире телеканала СТС. С 6 марта каждый понедельник пользователям будет предоставлен доступ сразу к четырем сериям нового сезона. Спортивную драму можно посмотреть без перерыва на рекламу и бесплатно в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ».

Клиенты «МегаФона» не только посмотрят новые серии «Молодежки» первыми, но и сделают это абсолютно бесплатно: абоненты с тарифным планом «Все включено» могут подключить на весь месяц пакет «Русские сериалы», где и появятся новые эпизоды сериала. Данная акция — это совместный проект «МегаФона» и холдинга «СТС Медиа», для которого была создана «Молодежка». Холдинг активно развивает вещание в цифровых средах.

В телеэфире премьерные серии «Молодежки» появятся 13 марта в 20:00 на канале СТС. Осенью 2016 года канал СТС первым в России успешно запустил catch-forward в России – благодаря чему клиенты «Мегафона» получили возможность смотреть новые серии «Молодежки» раньше, чем телезрители.

Зрителей «МегаФон.ТВ» ждет долгожданная развязка четвертого сезона, в котором к команде сериала присоединятся звезда YouTube Катя Клэп, легенда хоккея Вячеслав Фетисов и спортивный комментатор Виктор Гусев.

Напомним, что сериал рассказывает о жизни хоккейной команды «Медведи». В четвертом сезоне перед хоккеистами стоят новые задачи: вернуть хоккейные лавры, обыграв главных соперников чемпионата «Ледяных королей», и попасть в состав сборной страны. В круговороте ледовых страстей герои решают и личные дилеммы: Антипову предстоит вернуть семью, Кострову узнать правду о своей девушке, а Кисляку научиться жить после сложной операции. Трудностей добавят и неожиданные перспективы, которые кардинально изменят жизнь не только хоккеистов, но и их вторых половинок.

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