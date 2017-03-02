В регионах будут развивать нестационарные форматы торговли — рынки и ярмарки Фото: Олег Яровиков В регионах будут развивать нестационарные форматы торговли — рынки и ярмарки Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Правительственная комиссия по мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственных рынков (ПКМПР) рекомендовала администрациям регионов совместно с антимонопольной службой «усилить контроль за ценовой ситуацией на потребительских рынках». Речь идет о либерализации форм торговли: рекомендовано развивать рынки, ярмарки и прочую нестационарную торговлю.

Поручение ПКМПР изложено в протоколе по итогам заседания комиссии, сообщают «Известия».

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с органами антимонопольного регулирования усилить контроль за ценовой ситуацией на потребительских рынках, — указано в протоколе. — Органам исполнительной власти продолжить работу по развитию в регионах многоформатной розничной торговли, в том числе открытию нестационарных и мобильных объектов торговли, рынков и организации ярмарок».

Присутствовавший на заседании правительственной комиссии собеседник издания уточнил, что новые торговые объекты, по идее, позволят усилить конкуренцию среди поставщиков и поспособствуют снижению цен на продукты или по крайней мере их стабилизации.

Пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича, возглавляющего комиссию, Алия Самигуллина подтвердила, что «такие меры обсуждались». Комментировать содержание протокола она отказалась, сославшись на то, что это «внутренние документы».

Как сообщалось ранее, федеральное правительство в этом году планирует несколько ослабить контроль за ценами на продукты и продовольственной инфляцией. В частности, профильная правительственная комиссия будет собираться и готовить аналитические материалы в три раза реже — раз в квартал, а не ежемесячно, как в прошлом году.

По мнению экспертов издания, нестационарная торговля зачастую может предложить цены ниже сетевого ритейла за счет работы напрямую с поставщиком, минуя оптовое звено. Однако, например, торговля из автофургонов до сих пор остается полулегальной из-за отсутствия ее описания в профильном федеральном законе. Проект документа был разработан два года назад, но он до сих пор обсуждается в правительстве.

Среди других рекомендаций ПКМПР есть адресованный Минсельхозу совет проработать вопрос о развитии тепличного овощеводства для защиты внутреннего рынка. ФАС в первом квартале нынешнего года поручено проверить договоры поставщиков продуктов с торговыми сетями, заключенные после июля 2016 года.