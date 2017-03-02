В Башкирии охотник незаконно застрелил сибирскую косулю Фото: Гульфия Акулова В Башкирии охотник незаконно застрелил сибирскую косулю Фото: Гульфия Акулова

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане охотник незаконно добыл сибирскую косулю. Учалинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя республики. Он обвиняется по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба».

По версии следствия, в январе 2017 года мужчина в лесу около деревни Имангулово застрелил из охотничьего карабина сибирскую косулю.

Охота на это животное допускается лишь на строго определенных территориях на основании специального разрешения. Животному миру был причинен ущерб на 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Автомобиль охотника на пути в Учалы остановили полицейские, которые обнаружили в багажнике тушу животного.

Обвиняемый признался в содеянном, а также в полном объеме возместил причиненный ущерб.