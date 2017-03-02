В Стерлитамаке самые низкие цены на молоко в Башкирии Фото: Олег Яровиков В Стерлитамаке самые низкие цены на молоко в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По данным выборочного наблюдения Башкортостанстата, в феврале самые низкие средние цены на цельное пастеризованное молоко зафиксированы в Стерлитамаке — 42,86 рубля за литр. При этом, в отличие от других городов республики, февральские потребительские цены на молоко в Стерлитамаке оказались ниже январских. Разница в стоимости составила 81 копейку.

Незначительно отстал от Стерлитамака январский лидер по ценам на молоко Нефтекамск — 42,89 рубля.

Самым дорогим городом по ценам на молоко по-прежнему является Уфа. Средние потребительские цены на молоко в последний месяц зимы достигли здесь 47,02 рубля за литр. Месяц назад оно стоило на семь копеек дешевле.

В Сибае за месяц цельное пастеризованное молоко подорожало на 26 копеек — 45,85 рубля за литр.

В целом по республике средняя потребительская цена на пастеризованное молоко 2,5-3,2 процента жирности, по сравнению с январем текущего года, осталась неизменной и составила 45,41 рубля.