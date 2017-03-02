В Уфе начался прием работ на соискание Аксаковских премий

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УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе начался прием работ на соискание городской премии имени С.Т. Аксакова. Принять участие в конкурсе могут студенты высших и средних специальных учебных заведений, сообщили в пресс-службе Горсовета. Работы будут приниматься до 1 сентября в Мемориальном доме-музее С.Т. Аксакова по адресу: ул. З. Расулева, 4.

Студентам предлагается принять участие в конкурсе по номинациям: лучшая научно-исследовательская работа; лучшая работа прикладного характера; лучшая просветительская работа, связанная с жизнью и творчеством С.Т. Аксакова и его семьи.

Оценивать работы будет экспертная комиссия, в состав которой входят преподаватели ведущих вузов города. Авторов лучших работ конкурсная комиссия рекомендует Президиуму городского Совета Уфы к награждению.

Победителям конкурса из числа студентов вузов будут вручены четыре премии в размере 10 тысяч рублей, премию в размере восьми тысяч рублей получит победитель среди учащихся средних специальных учебных заведений. Кроме того, будет награжден один из научных руководителей, чьи студенты неоднократно становились лауреатами премии. Награждение лауреатов конкурса пройдет в конце сентября в рамках XXVII Международного Аксаковского праздника.

Аксаковская премия, учрежденная депутатами городского Совета Уфы для поощрения талантливой молодежи, появилась в 1992 году. Изначально она вручалась как стипендия, а статус премии получила с 2006 года. Ежегодно за премию соревнуются студенты не только гуманитарных, но и технических учебных заведений. В этом году конкурс и премия отмечают свой 25-летний юбилей.