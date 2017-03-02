В Уфе на Молодёжном образовательном фестивале состоялась презентация Уфимского государственного нефтяного технического университета Фото: пресс-служба УГНТУ















В Уфе на Молодёжном образовательном фестивале состоялась презентация Уфимского государственного нефтяного технического университета Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

Студенческие самодеятельные коллективы представили родной вуз на сценической площадке комплекса ВДНХ-ЭКСПО, где проходит фестиваль и выставка «Образование. Наука. Карьера. Спорт».

Школьники, посетившие выставку, могли познакомиться с направлениями подготовки историей и достижениями УГНТУ — опорного вуза России, проконсультироваться, какие нужно выбирать экзамены на ЕГЭ, чтобы поступить в Нефтяной.

Для посетителей выставки работала интерактивная площадка на которой была представлена экспозиция кафедры «Дизайн и искусствоведение» института экономики и сервиса УГНТУ, а так же прошли мастер-класс по созданию персонального имиджа, презентации курсов «Энерджими», «Интернет вещей» и проектов Виртуальной реальности и мобильных приложений.

Профессор Хлебникова провела открытую лекцию «Структура современной экологии. Основные экологические воззрения».

Экспозицию вуза осмотрели министр молодежной политики и спорта Башкортостана Андрей Иванюта, представители министра труда и социальной защиты населения, управления по контролю и надзору в сфере образования, администрации Уфы, председатель совета ректоров вузов республики Рамиль Асадуллин, президент Академии наук РБ Альфис Гаязов и другие почётные гости.

На площадке фестиваля проходят мероприятия по тематическим направлениям «Образование», «Спорт», «Наука», «Культура», «Карьера», «Журналистика», «Молодой экономист», «Молодой предприниматель», «Молодой политик», «Дошкольное и дополнительное образование».