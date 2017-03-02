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2 марта Четверг

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В МФЦ Башкирии начали оказывать новую услугу предпринимателям и юридическим лицам

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В МФЦ Башкирии начали оказывать новую услугу предпринимателям и юридическим лицам Фото: Олег Яровиков

В МФЦ Башкирии начали оказывать новую услугу предпринимателям и юридическим лицам Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В 28 офисах МФЦ «Мои Документы» начали оказывать новую, бесплатную услугу юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — резервирование расчетного счета.

Новый сервис позволяет предпринимателям еще до фактического открытия счета получить его номер и узнать платежные реквизиты. Услуга предоставляется бесплатно.

Как сообщили в пресс-службе РГАУ МФЦ, номер банковского счета резервируется на срок не более месяца. Зарезервированный номер счета можно указывать в договорах, заключаемых с контрагентами, так как он не изменится после открытия счета.

Узнать адреса офисов, где уже оказывается такая услуга, можно на сайте Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Башкортостане.

Теги: МФЦ,услуги,предприниматели
 
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