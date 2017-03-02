Башкортостан презентовал во Франции проект историко-культурного музейного комплекса Шульган-Таш

Фото:









Фото:

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкортостан презентовал во Франции проект создания историко-культурного музейного комплекса Шульган-Таш. Это произошло во время визита башкирской делегации на юг Франции. Поездка была связана с посещением музейных комплексов, посвященных пещерам Шове и Ласко.

Сотрудники Научно-производственного центра по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Башкортостан ознакомились с европейским опытом музеефикации палеолитической живописи и создания современных музейных экспозиций. Попутно были осмотрены недавно созданные экспозиции музеев шоколада (г. Валанс) и вина (г. Бордо).

Археологи и архитекторы под руководством директора Научно-производственного центра Данира Гайнуллина передали в библиотечные фонды французских музеев печатные издания, посвященные Башкортостану, пещере Шульган-Таш и эпосу «Урал-батыр» на французском и английском языках. Ученые отметили схожесть сюжетов, изображений животных и абстрактных знаков пещеры Шульган-Таш с европейскими аналогами.

«Прибытие нашей делегации во Францию стало важным событием для иностранных коллег. Официальной встречей в музейном комплексе пещеры Шове заинтересовались представители регионального телевидения. В местной прессе была опубликована статья «Пещера Шове. Рабочий визит делегации из России», — рассказал агентству «Башинформ» Данир Гайнуллин.

Проект создания историко-культурного музейного комплекса Шульган-Таш вызвал большой интерес. «К большому удивлению иностранцев архитектурный стиль и силуэт здания музейного комплекса Шульган-Таш оказался очень похож на силуэт открытого в феврале этого года музея Ласко IV. При этом разработчики проектов никогда не контактировали, — отметил собеседник агентства. — Данное обстоятельство снова подчеркнуло тезис о едином механизме восприятия искусства на европейском пространстве, существующем с глубокой древности».

Французские специалисты выразили поддержку идее создания историко-культурного музейного комплекса Шульган-Таш и желание принять участие в реализации этого проекта.

Сотрудникам Научно-производственного центра удалось узнать тонкости изготовления точных копий стен пещер с палеолитической живописью.

Очередная встреча российских и иностранных коллег пройдет в Башкортостане в июне 2017 года в местности Мурат-Тугай Бурзянского района на международном симпозиуме, посвященном музеефикации и консервации пещерной живописи. На летний симпозиум приедет известный в Западной Европе реставратор, художник по копиям наскальной живописи Ален Далис, который оценит сложность и стоимость изготовления копий участков стен пещеры Шульган-Таш с живописью эпохи палеолита.

«Члены делегации обратили внимание на то, что в каждом небольшом городе Франции имеется по несколько современных, высокотехнологичных тематических музеев, посвященных производимой местной продукции, таких, как музеи шоколада, вина, лаванды, грецкого ореха, винограда, нуги. Это один из ключевых факторов высокой туристической привлекательности Франции, — отметил Данир Гайнуллин. — Республика Башкортостан богата уникальными культурными феноменами и брендирование высококачественной башкирской национальной продукции с созданием аналогичных музеев также позволит многократно увеличить туристический поток в наш регион».