«Госстрой»: куда в Уфе вложить деньги

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ»/.

Инвестировать в новостройки в 2017 году станет еще выгоднее. Классическое вложение средств в недвижимость приобретает сегодня былую актуальность. Целью такого инвестирования является не только преумножение, но и сохранение имеющихся сбережений.

Эксперты уверены: сейчас выгоднее всего инвестировать в жилье бизнес-класса. Здесь важно выбрать дом с отличным местоположением, современным инженерным обеспечением, развитой инфраструктурой и доступной ценой. Яркий пример такого строительства в Уфе — жилой комплекс бизнес-класса «Эрмитаж» на Горсовете.

«Жилой комплекс «Эрмитаж» на Горсовете — это новый стандарт настоящего бизнес-класса, которого мы придерживаемся при реализации своих проектов. Комплекс строится из монолитно-каркасных конструкций с заполнением красным кирпичом, что обеспечивает его долговечность и надежность. На высочайшем уровне и технические характеристики объекта: бесшумные лифты, эффективная система вентиляции, надежная противопожарная защита», — сказалруководитель отдела продаж Группы Компаний «Госстрой» Екатерина Прокудина.

Жилой комплекс «Эрмитаж» на Горсовете — первый в коллекции жилых комплексов бизнес-класса «Эрмитаж». Дома здесь строятся в цветовой гамме одного из крупнейших музеев России и мира – Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Архитектурная подсветка фасадов, высота потолков до трех метров, просторные парадные площадью до 230 кв. м., дизайнерская отделка холлов и входных групп, белая отделка, панорамные окна и отличные видовые характеристики — эти и другие уникальные преимущества будут доступны будущим новоселам комплекса.

Еще один весомый аргумент в пользу выгодного вложения средств — стоимость квартир в жилом комплексе бизнес-класса. Купить квартиру в «Эрмитаже» сегодня можно от 49900 рублей за квадратный метр. Поэтому самое время вспомнить наиболее простой и понятный способ заработать на рынке недвижимости — купить, пока дешево, и продать дорого.

По вопросам покупки квартир в ЖК «Эрмитаж» на Горсовете обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80.

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