Сельхозярмарки в Уфе будут проводиться в марте только по субботам - мэрия Фото: Ксения Калинина Сельхозярмарки в Уфе будут проводиться в марте только по субботам - мэрия Фото: Ксения Калинина

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сельскохозяйственные ярмарки в Уфе будут проводиться в марте только по субботам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Очередные сельскохозяйственные ярмарки состоятся 4 марта. Приобрести овощи, мед, мясо, молочную продукцию фермерских хозяйств и производства частных подворий, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, произведенные в сельских мини-пекарнях, можно будет в трех районах башкирской столицы.

Так, в Ленинском районе торговля развернется на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова. В Орджоникидзевском районе — на площади перед ДК им. Орджоникидзе.

В Октябрьском районе сельскохозяйственные ярмарки организуют на площади перед Дворцом спорта и на аллее по ул. Рыльского.

Только в феврале в ярмарках выходного дня участвовали сельхозтоваропроизводители из 32 районов республики. Всего проведено 17 ярмарок. Из районов Башкортостана в Уфу прибыли 950 машин, было организовано более тысячи торговых мест. Посетителями ярмарок стали более 22 тысяч человек. Объем реализованной продукции превысил 39,197 млн рублей. В целом за февраль уфимцам предложили на ярмарках 5,8 тонны меда, 120 тонн мяса и 12,8 тонны мяса птицы.