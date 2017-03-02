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2 марта Четверг

Уфа   °

Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 3 марта

ОБЩЕСТВО

Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 3 марта Фото: Олег Яровиков

Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 3 марта Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы опубликовала очередной график комплексной уборки дворов с применением спецтехники.

3 марта в Советском районе Уфы очистка снега во дворах состоится на проспекте Октября, 24; ул. Революционная, 80/1; переулок Пархоменко, 10; ул. Бабушкина, 21/1; ул. Айская, 76,78; ул. Р. Зорге, 34; ул. Менделеева, 195/2.

В Калининском районе аналогичные работы проведут по следующим адресам:

ул. Интернациональная, 119,121,143, 145; ул. Первомайская, 28а, 30а, 69а; ул. Вологодская, 7, 9, 11, 13; ул. Стадионная, 5/2, 3; ул. Т. Янаби, 59, 59/1; ул. Ферина, 20, 22; ул. Транспортная, 26, 26/1, 26/2.

В Октябрьском районе комплексную очистку дворов проведут на ул. Ю. Гагарина, 3, 5, 9, 36/1; ул. М. Рыльского, 8; ул. Набережная, 29/2, 37/1, 39/2; ул. Б. Бикбая, 38/1, 38/2, 42; ул. Ак. Королёва, 2.

В Кировском районе уборку дворов планируется провести на ул. Цюрупы, 75; ул. Октябрьской Революции,19, 21; ул. Рабкоров, 6.

Теги: ЖКХ,уборка снега
 
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