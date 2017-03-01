ФК «Уфа»: три дебюта в Кубке России

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

ФК «Уфа» одержал первую победу под руководством нового главного тренера Сергея Семака. Уфимская команда с минимальным счетом 1:0 обыграла махачкалинский «Анжи» в четвертьфинале Кубка России по футболу.

Единственный гол на 66-й минуте забил ветеран уфимского клуба Азамат Засеев, этот мяч стал для него первым за уфимцев.

В полуфинале турнира (до этой стадии уфимцы также добрались впервые в своей истории) «Уфа» сразится с победителем пары «Локомотив» (Москва) — «Тосно» (Ленинградская область).