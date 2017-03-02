Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.37 ↑

EUR 61.54 ↓

2 марта Четверг

Уфа   °

В Башкирии для повышения рождаемости нужно развивать акушерство на селе

ОБЩЕСТВО

В Башкирии для повышения рождаемости нужно развивать акушерство на селе Фото: Георгий Шишкин

В Башкирии для повышения рождаемости нужно развивать акушерство на селе Фото: Георгий Шишкин

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Для повышения рождаемости в Башкирии нужно развивать акушерство на селе. Так считает председатель Региональной общественной организации «Новое поколение РБ» Ильдар Зайнуллин. «В районах начали забывать, что такое акушерские пункты, женщины стремятся уезжать рожать в город. Необходимо возрождать традиции повивального дела, научить женщин готовиться к родам», — отметил специалист на совещании в Общественной палате РБ, посвященном решению проблем демографии.

По словам директора Фонда поддержки и развития образования города Стерлитамака Александра Кузьменко, решить проблему с деторождаемостью под силу только государству: «О каком демографическом взрыве может идти речь, когда повсеместно наблюдается оптимизация расходов, сокращаются рабочие места в больницах, поликлиниках, куда идти работать молодым и как при этом планировать беременность».

По мнению представителей других организаций, имеющих отношение к решению проблем демографии, в регионе необходимо возродить молочные кухни, вернуть многодетным семьям субсидии на питание детей в школах, готовить молодых людей к семейной жизни, введя в образовательный школьный процесс, как это было раньше предмет «Этика и психология семейной жизни». По мнению председателя Общественной палаты РБ Ольги Панчихиной, на совещании было озвучено много хороших практик, реализация которых может способствовать решению демографической проблемы.

Теги: рождаемость
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть