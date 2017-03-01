Росреестр расширил линейку своих электронных сервисов Фото: ИА «Башинформ» Росреестр расширил линейку своих электронных сервисов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

На сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) доступны новые сервисы, которые позволяют получить четыре вида сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН): о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости; о содержании правоустанавливающих документов, о переходе прав на объект недвижимости; кадастровый план территории.

Кадастровый план территории содержит сведения об объектах недвижимости, расположенных в определенном кадастровом квартале, включая план (чертеж, схему) таких объектов, а также план (чертеж, схему) границ между субъектами России, границ муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон, расположенных в соответствующем кадастровом квартале.

В нем также описано местоположение границ земельных участков в кадастровом квартале и местоположение границ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке.

Выписка о содержании правоустанавливающих документов содержит реквизиты и содержание документа, на основании которого зарегистрировано право, ограничение, либо обременение объекта недвижимости.

Выписка о правах отдельного лица на имевшуюся (имеющуюся) у него недвижимость содержит обобщенные сведения об объектах, расположенных на территории России, находящихся (находившихся) в собственности конкретного правообладателя. Эта информация относится к сведениям ограниченного доступа. Такие выписки могут быть предоставлены только определенному законом кругу лиц, в том числе самим правообладателям или их представителям, государственным органам.

Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любой гражданин в электронном виде, а также при личном обращении в офис Федеральной кадастровой палаты или МФЦ. Сведения из ЕГРН предоставляются в течение трех рабочих дней за определенную законом плату.