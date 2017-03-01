Антитабачная концепция принесла свои плоды: количество курильщиков сократилось на 11 процентов - эксперты Фото: Андрей Старостин Антитабачная концепция принесла свои плоды: количество курильщиков сократилось на 11 процентов - эксперты Фото: Андрей Старостин

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В 2016 году россияне «надымили» почти на 212 млн рублей — в такую сумму оцениваются штрафы, выписанные курильщикам-нарушителям. Это на 14 млн рублей меньше, чем в 2015 году. В целом количество курильщиков сократилось на 11 процентов. По словам экспертов, россияне еще привыкают к новым законам, но антитабачная концепция уже принесла свои плоды: многих напугали страшные картинки на сигаретных пачках и запрет на курение в общественных местах, сообщают «Известия».

В пресс-центре МВД России сообщили, что в 2016 году должностные лица органов внутренних дел рассмотрели 449 201 материал об административных правонарушениях по ст. 6.24 КоАП «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Было вынесено 5371 решение об устном замечании и 415 260 — о наложении административного штрафа. Общая сумма штрафов по данной статье составила 211 864 тысячи рублей.

По сравнению с предыдущем годом цифры хоть и незначительно, но снизились — примерно на восемь процентов. В 2015 году сотрудники полиции рассмотрели 489 448 материалов по ст. 6.24 КоАП. Общая сумма наложенных на правонарушителей административных штрафов составила 225 940 тысяч рублей (на 14 млн больше, чем в 2016-м).

В 2016 году сотрудники полиции пресекли 711 718 административных правонарушений, в том числе совершенных повторно (28 356) и иностранными гражданами (29 152).

По мнению экспертов издания, не все россияне еще привыкли к тому, что нельзя курить на остановках общественного транспорта и в других местах. Потребуется еще несколько лет, чтобы эти нормы закрепились в сознании. Скоро курильщики будут с ужасом вспоминать, как затягивались и выдыхали дым за столиками в ресторанах, уверены эксперты.

Также в пресс-центре МВД России рассказали, что по итогам 2016 года сотрудниками полиции было пресечено 2617 административных правонарушений по ст. 6.23 КоАП «Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака». Это почти на 200 эпизодов больше, чем в 2015 году (2443 правонарушения).