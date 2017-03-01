Выступление Главы Башкирии на форуме в Сочи продемонстрировало заинтересованность власти в решении стоящих перед всей страной проблем - мнение

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Выступление Главы Башкортостана Рустэма Хамитова на Российском инвестиционном форуме «Сочи» продемонстрировало заинтересованность власти в решении тех проблем, которые сейчас стоят перед всей страной в целом, и перед республикой, в частности. Своим мнением по итогам переговоров представителей республики на федеральном форуме поделился политолог Николай Евдокимов.

«Выступление Главы региона было посвящено вопросам социально-экономического развития. Эта тема проходит красной нитью через все его публичные выступления, особенно в последнее время. Понятно, что власть волнуют в первую очередь именно социально-экономические показатели, потому что от этого зависит благополучие региона, наполняемость бюджета, в конечном счете, уровень заработной платы и занятости населения, — отметил эксперт. — По моему мнению, любопытным выглядит предложение Рустэма Хамитова о поощрении кооперативной формы хозяйствования».