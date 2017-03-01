В Уфе застрявшая в сугробе девушка просит о помощиФото: сайт администрации Уфы
В Уфе застрявшая в сугробе девушка просит о помощи
В Уфе застрявшая в сугробе девушка просит о помощиФото: сайт администрации Уфы
УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе застрявшая в сугробе девушка просит о помощи. Свое обращение с фотографиями студентка второго курса опубликовала на сайте администрации столицы. Девушка живет в поселке Нагаево по улице Заречной, в Октябрьском районе.
Она сообщает, что не может добраться до дома из-за огромных сугробов.
«Мне, как жительнице города, не положено общежитие, но как мне добраться до дома? Ко мне не доедет ни «пожарная», ни «скорая». Звонила в МЧС, и то не приехали. Спасите!», — написала она в обращении.
Скорее всего, таким необычным способом студентка решила привлечь внимание общественности к заваленной снегом территории поселка.