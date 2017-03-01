Телеканал «Вся Уфа» предлагает проголосовать за лучшего дворника башкирской столицы

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

На сайте главного телеканала столицы Башкортостана началось голосование за участников городского конкурса «Лучший дворник всей Уфы».

Старт состязанию был дан месяц назад. Каждый горожанин мог рассказать о тех сотрудниках жилищных служб, которые делают свое дело честно, качественно и работают с душой. В результате были выбраны 15 участников, всем сердцем любящие свою работу.

С 1 по 13 марта на сайте телеканала «Вся Уфа» будет проходить онлайн-голосование, по результатам которого будет определён #ЛучшийДворникВсейУфы. Данные по текущим результатам будут обновляться в режиме реального времени.

По условиям конкурса, за каждого участника с одного ip-адреса проголосовать можно лишь один раз в течение 24 часов.

Награждение победителей состоится 16 марта в ГДК на праздновании Дня работника торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: (347) 254-70-08.