В Башкирии следователи назвали предварительную причину ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии следователи назвали предварительную причину ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане следователи назвали предварительную причину ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля. В полицию утром 1 марта поступило сообщение о ДТП на 33 километре трассы Верхний Сарабиль — Кувандык в Зианчуринском районе. Республиканский Следственный комитет проводит проверку на предмет соблюдения правил организованной перевозки группы детей.

На данный момент установлено, что при выезде с второстепенной дороги на главную водитель автобуса, в салоне которого находились 22 школьника, не уступил дорогу легковой автомашине и допустил столкновение. Дети не пострадали. По предварительным данным, водитель был трезв. Автобус принадлежит районному отделу образования, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, в аварии погиб пассажир легкового автомобиля, пострадали его водитель и еще один пассажир.