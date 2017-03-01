Итоги инвестфорума «Сочи-2017» для Башкирии понятны и осязаемы - эксперт Фото: Олег Яровиков Итоги инвестфорума «Сочи-2017» для Башкирии понятны и осязаемы - эксперт Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По мнению экспертов, привлечение инвестиций является одним из важнейших критериев оценки эффективности губернаторов и глав регионов федеральным центром.

«В этом контексте итоги Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» для Башкортостана вполне понятны и осязаемы, — прокомментировал агентству «Башинформ» политолог Дмитрий Михайличенко. — Были подписаны соглашения о реализации на территории республики инвестпроектов на сумму в 80 миллиардов рублей. Причем речь идет как об инвестициях в основной капитал, так и инвестициях в инфраструктуру Башкортостана. Помимо этого, Правительство республики подписало ряд соглашений, направленных на развитие сектора банковских услуг, что также крайне важно».

Среди них — подписание соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и ПАО «Почта Банк». Оно предусматривает взаимодействие сторон для повышения доступности и качества банковских услуг для жителей республики.

«Наше Правительство подписало несколько инвестиционных соглашений. Из особо значимых могу отметить меморандум о финансировании Банком ВТБ концессионного соглашения, связанного со строительством автомобильной дороги — очень сложной и тяжелой для нас, имеющей сложные исторические корни, — которая соединяет трассы М-5 и М-7. Речь идет о завершении строительства тоннеля, строительстве моста через реку Уфа и выхода на М-5 со стороны Зауфимья. Таких соглашений было несколько. В этой части для нашей делегации форум был достаточно успешным», — констатировал Глава республики Рустэм Хамитов, подводя итоги участия делегации Башкортостана в сочинском инвестфоруме-2017.