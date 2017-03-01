УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Школьники Уфы могут получить большее время для отдыха между уроками. С предложением увеличить продолжительность большой перемены до 20 минут выступили депутаты Горсовета. Это связано с качеством организации горячего питания детей. Вопрос о том, что дети не успевают поесть в перемену, неоднократно поднимали учителя и родители.

Вопросы детского и школьного питания стали ключевой темой заседания постоянной комиссии городского Совета Уфы по социальной политике и гуманитарным вопросам. Вместе с депутатами тему обсуждали представители Министерства здравоохранения республики, администрации города, руководители образовательных учреждений и предприятий питания.

Народные избранники обратили внимание на неравномерную укомплектованность школ. Например, в одной школе могут учиться 400 человек, а в другой — 1500. Во втором случае такое количество детей просто физически не помещается в зале столовой.

Родители учащихся довольно часто поднимают проблему холодной еды в школьных столовых. Депутаты предлагают обеспечить образовательные учреждения термотележками. В нескольких школах Уфы они уже имеются.

Довольно остро в сфере детского питания Уфы стоит и вопрос обеспечения кадрами. В связи с этим было предложено создать целевые группы в образовательных учреждениях города, которые бы подготовили требуемых специалистов.

В ходе заседания депутаты также разбирались в причинах повышения стоимости детского и школьного питания и в вопросах кредиторской задолженности, которая образуется у образовательных учреждений за питание.