В Уфе полицейские задержали иностранца, похитившего почти 400 млн узбекских сумов Фото: автор В Уфе полицейские задержали иностранца, похитившего почти 400 млн узбекских сумов Фото: автор

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе полицейские задержали иностранца, похитившего почти 400 млн узбекских сумов. По материалам экстрадиционной проверки Прокуратуры республики, в отношении 57-летнего гражданина Узбекистана Генпрокуратурой РФ принято решение о его депортации на родину.

Ранее в Узбекистане он был осужден к 10 месяцам исправительных работ. Установлено, что с 2007 по 2009 годы гражданин, занимая руководящую должность в коммерческой фирме, вместе с сообщниками подделал документы о затратах на строительство и похитил более 371 млн узбекских сумов. Осужденному удалось уклониться от исправительных работ и скрыться. Районный суд Ташкента в 2015 году ужесточил ему наказание до 10 месяцев лишения свободы и объявил в розыск.

В Уфе в августе прошлого года иностранца задержали полицейские. В столице Башкортостана он получил вид на жительство.

Федеральной службе исполнения наказаний поручено организовать выдачу правонарушителя компетентным органам Узбекистана, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.