Ранее судимый житель Башкирии с пистолетом напал на таксиста Фото: ИА "Башинформ" Ранее судимый житель Башкирии с пистолетом напал на таксиста Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Ранее судимый житель Башкортостана с пистолетом напал на таксиста. В Сибае ночью 1 марта в полицию поступил звонок от неизвестного горожанина. Он сообщил, что на одной из улиц стоит машина, в которой дерутся мужчины. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и пресекли происходящее.

По предварительным данным, 32-летний водитель одной из служб такси ждал на улице клиентов. В машину к нему села подвыпившая компания молодых людей. Сначала таксист подумал, что они и есть его клиенты, но это оказалось не так. Между ранее судимым жителем Сибая и водителем произошел конфликт. Пассажир достал похожий на пистолет предмет и стал требовать у шофера денег. В этот момент прибыли стражи порядка. Они изъяли у пассажира пневматический пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.