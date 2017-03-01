В Уфе стартовал Молодежный образовательный фестиваль Фото: комитет по молодежной политике Уфы



В Уфе стартовал Молодежный образовательный фестиваль Фото: комитет по молодежной политике Уфы

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня в Уфе на площадке ВДНХ-Экспо начали свою работу Молодежный образовательный фестиваль и многопрофильная выставка «Образование. Наука. Карьера. Спорт», организованные в целях объединения молодежного сообщества, всестороннего развития личности, демонстрации возможностей для самореализации, профессионального и творческого развития подрастающего поколения.

Гостей Молодежного образовательного фестиваля и выставки поприветствовали министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта, заместитель министра труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников, начальник управления по контролю и надзору в сфере образования РБ Айбулат Хажин, заместитель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов, председатель совета ректоров вузов РБ Раиль Асадуллин, президент Академии наук РБ Альфис Гаязов, президент Благотворительного фонда «Мархамат» Айгуль Гареева.

На площадке Фестиваля пройдут мероприятия по тематическим направлениям «Образование», «Спорт», «Наука», «Культура», «Карьера», «Журналистика», «Молодой экономист», «Молодой предприниматель», «Молодой политик», «Дошкольное и дополнительное образование».

Посетители выставки могут получить бесплатные экспресс-консультации педагогов-психологов, специалистов по социальной работе с молодежью по вопросам профессионального целеполагания и самоопределения, тайм-менеджмента, командообразования, креативного мышления, развития навыков общения и стрессоустойчивости.

В рамках фестиваля запланировано проведение более 90 мероприятий, среди которых ярмарки вакансий, тестирования, презентации программ стажировок, собеседования, мастер-классы: «Ты — Предприниматель», «Школа блогера», «Парламентские дебаты», «Актерское мастерство», «Ораторское искусство».

В рамках деловой программы Фестиваля 2 марта в 14.00 для специалистов учреждений молодежной политики, дошкольных, дополнительных образовательных организаций и посетителей выставки Городской центр «ИНДИГО» проводит семинар-практикум «Развитие познавательных и творческих способностей у детей дошкольного возраста».

В рамках семинара-практикума запланировано проведение мастер-классов, тренинговых занятий «Кинезиотерапия для детей дошкольного возраста по развитию познавательной сферы», «Методологические приемы в работе педагога-психолога по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста», «Развитие творческих способностей в русле позитивной и транскультурной психотерапии», «Народное творчество как средство развития познавательных, творческих и эстетических способностей детей дошкольного возраста».

В пятницу, 3 марта, специалисты Городского центра «ИНДИГО» примут участие в Межвузовском форуме, где каждый желающий сможет ознакомиться с актуальными вакансиями на рынке труда, пройти профориентационное тестирование, а также ознакомиться с презентацией программ стажировок.

Выставка продлится до 4 марта.