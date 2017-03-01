В Башкирии на содержание и ремонт федеральных дорог потратят 9 млрд рублей Фото: sdelanounas.ru/blogs В Башкирии на содержание и ремонт федеральных дорог потратят 9 млрд рублей Фото: sdelanounas.ru/blogs

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Башкортостану в 2017 году на содержание и ремонт автодорог федерального значения выделено 9 млрд рублей, сообщил и.о. начальника ФКУ Упрдор «Приуралье» Рамиль Сенжапов на итоговой коллегии Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству. Из них на капремонт направляется 4,2 млрд, на строительство и реконструкцию — 4 млрд, 1 млрд — на содержание (с переходящими долгосрочными контрактами). В нормативное состояние будут приведены 267 км дорог и 964 погонных метра искусственных сооружений. Запланирован ввод в эксплуатацию моста через Белую под Уфой на 1466-1480 км трассы М5 «Урал» после реконструкции объекта.

Продолжатся работы на трассе М5: участок 1360-1375 км на территории Буздякского района (финансирование 1,3 млрд), 1375-1401 — Благоварского (100 млн) и 1406-1480 — на территориях Благоварского и Иглинского районов (450 млн); участок 1310-1321 трассы М7 — между Шарипово и Уфой (финансирование 0,5 млрд рублей).

Реконструкция водопропускных труб будет проведена на 87-м и 105-м километре оренбургской трассы в Стерлитамакском районе (стоимость 88 и 55 млн); на 1318 км трассы М5 в Туймазинском районе у деревни Кендектамак (62 млн рублей).