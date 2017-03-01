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1 марта Среда

Уфа   °

В Башкирии набирают волонтеров для участия в Парадах Победы в Москве и Севастополе

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объявило Всероссийский конкурс «Послы Победы». 200 лучших волонтеров со всех уголков России 9 мая отправятся в Москву и Севастополь и станут соорганизаторами главных парадов страны.

Волонтеры обеспечат сопровождение Парадов Победы и шествия Бессмертного полка в городах России и будут задействованы в службе поддержки, работе с трибунами, оказании медицинской помощи.

Чтобы принять участие в организации празднования 9 мая, необходимо пройти регистрацию на сайте волонтерыпобеды.рф и оставить конкурсную заявку. Самые активные участники конкурса, не ставшие «Послами Победы», будут приглашены в качестве волонтеров на сопровождение народного шествия Бессмертного полка в Уфе.

Теги: 9 мая,Парад Победы,Бессмертный полк
 
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