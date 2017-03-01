В Башкирии начальница участка ЖЭУ получила условный срок за инцидент с упавшей на ребенка ледяной глыбой Фото: автор В Башкирии начальница участка ЖЭУ получила условный срок за инцидент с упавшей на ребенка ледяной глыбой Фото: автор

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане Стерлитамакский городской суд приговорил начальницу участка №1 ООО «ЖК Уральский» к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также оштрафовал на 20 тысяч рублей. Женщина признана виновной по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Установлено, что начальник участка не организовала своевременную очистку от снега и наледи кровли пятиэтажного дома по улице Элеваторной, хотя это входило в ее обязанности.

В марте прошлого года, когда жительница дома и ее трехлетняя внучка выходили из подъезда, на них обрушилась ледяная глыба. Бабушка отделалась ушибами, а девочку в бессознательном состоянии увезли в больницу. В реанимации она перенесла сложную шестичасовую операцию. Ей потребовался курс лечения и реабилитации в Уфе. Медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Благодаря своевременной медпомощи ребенок выжил.

Подсудимая полностью признала свою вину и выплатила потерпевшей стороне 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Городские службы напоминают, что очистка от снега кровель многоквартирных домов и козырьков подъездов является обязанностью управляющих компаний. Очистка кровель и козырьков частного сектора, а также самовольно возведенных конструкций является обязанностью собственников помещений. Руководители предприятий, учреждений и организаций (независимо от формы собственности), арендаторы помещений со скатными шатровыми крышами обязаны принять меры по очистке снега с кровель и прилегающей территории. Собственники и арендаторы киосков, расположенных на остановках общественного транспорта, также несут ответственность за очистку снега и наледи с кровли.