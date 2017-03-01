В Уфе угнали еще один внедорожник Тoyota Land Cruiser Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе В Уфе угнали еще один внедорожник Тoyota Land Cruiser Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе угнан еще один внедорожник Тoyota Land Cruiser. Машина была припаркована около дома №46 по улице Тукаева. На черной иномарке заводской комплектации (госзнак Р 855 УС, 102 регион, 2013 года выпуска) установлены зимние шины «Хаккапелитта-7», литые диски. Задние стекла тонированы, салон кожаный темного цвета с серыми вставками.

«Тех, кто обладает информацией о местонахождении Тoyota Land Cruiser 150, просим позвонить по телефонам: 237-02-02, 237-84-80 либо 02, 8937-150-17-77. Конфиденциальность гарантируется», — сказала сотрудник отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе Ляйсан Исламгалиева.

Как сообщалось ранее, в прошедшие выходные серебристый Тoyota Land Cruiser 200 был угнан со двора дома №15 по улице 50-летия Октября. Момент похищения попал в объектив камеры видеонаблюдения. Хозяин внедорожника объявил вознаграждение за информацию о машине.