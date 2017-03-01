В Дуванском районе Башкирии обучат основам агротуризма Фото: Олег Яровиков В Дуванском районе Башкирии обучат основам агротуризма Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Дуванском районе с 16 по 21 апреля состоятся курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации слушателей по образовательной программе «Организация аграрного туристического бизнеса». 72-часовые курсы проводятся за счет средств федерального бюджета в рамках среднесрочных комплексных программ экономического развития Зауралья и социально-экономического развития северо-восточных районов республики.

Организатор выездных курсов — отдел специальных программ Аппарата Правительства Башкортостана. Слушателями станут ответственные за развитие туризма в муниципалитете, руководители и сотрудники информационно-консультационных центров, а также предприниматели, занятые или планирующие заняться аграрным туристическим бизнесом.

Программа курсов по агротуризму очень насыщена и разнообразна. Помимо приглашенных в республику экспертов в сфере агротуризма, перед слушателями курсов выступят предприниматели и специалисты в области развития конного туризма, рыбоводства.

Кроме того, запланировано посещение агротуристических хозяйств северо-восточных районов республики.

Получить более подробную информацию о предстоящих курсах можно на сайте Министерства сельского хозяйства РБ.