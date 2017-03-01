«Уфаводоканал» готовится к паводку Фото: администрация Уфы «Уфаводоканал» готовится к паводку Фото: администрация Уфы

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

«Уфаводоканал» готовится к паводку: утвержден план подготовительных мероприятий, назначены ответственные лица, определен перечень объектов, которые могут оказаться в зоне затопления. «Особо тщательная работа проводится на водозаборах. Для того чтобы в прибрежные скважины не попала талая вода, проводится их герметизация. Это обеспечивает поступление чистой воды только из водоносного горизонта. Создаются резервы реагентов для очистки воды. На случай аварийной ситуации на «Уфаводоканал» есть система углевания — это дозирование порошкообразного активированного угля, который хорошо сорбирует нефтепродукты», — рассказали на предприятии.

На время прохождения паводка количество точек отбора проб воды в распределительной сети города возрастает с 25 до 40-45 в день. Периодичность контроля по приоритетным показателям и показателям технологического контроля будет увеличена в три раза.

Параллельно в частном секторе ведется проверка технического состояния и герметизация водоразборных колонок, а также осмотр водопроводных и канализационных сетей, герметизация узловых камер и колодцев, попадающих в зону затопления. Перед паводком обязательно проверяется энергетическое хозяйство предприятия, автоматизированные системы управления, проводятся ревизии откачивающих средств и спецтехники, отметили в «Уфаводоканале».