«Уфаводоканал» за январь выявил 31 скрытую утечку Фото: yell.ru «Уфаводоканал» за январь выявил 31 скрытую утечку Фото: yell.ru

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В минувшем январе «Уфаводоканал» заменил 60 метров труб, отремонтировал и заменил 40 задвижек, 236 водоразборные колонки, 162 пожарных гидранта. Лаборатория исследования сети произвела обследование 15 467 погонных метров трубопровода, выявив 31 скрытую утечку.

Как сообщили в МУП, большая работа проделана на канализационных сетях. По улице Ленина за январь-месяц было просанировано 463 метра железобетонного самотечного канализационного коллектора, устранен 1031 засор в колодцах, отремонтировано 38 колодцев. Для более стабильной и надежной работы системы водоотведения города промыто 31 350 погонных метров сетей.

Центр аналитического контроля качества воды в январе выполнил 22 355 анализов воды по 35 показателям. Отклонений от нормативов в качестве питьевой воды не обнаружено.

«За первый месяц года согласно графику было произведено 14 плановых отключений водоснабжения. Это необходимо для профилактики аварий. Решение о необходимости замены принимается исходя из срока эксплуатации сетей, количества утечек на данном участке и по результатам обследований», — пояснили на предприятии. МУП «Уфаводоканал» эксплуатирует централизованную систему холодного водоснабжения города протяженностью более 1700 км сетей и более 900 км сетей водоотведения.