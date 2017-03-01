УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе пройдет IV Республиканский конкурс творческих проектов «Жизнь и творчество Зайнаб Биишевой». Конкурс состоится 2 марта в Башкирской гимназии №140 имени Зайнаб Биишевой по адресу: ул. Мушникова, 5/2.

В конкурсе могут участвовать проекты, посвященные романам «Униженные», «У Большого Ика» и «Емеш».

Как и в прошлом году, в мероприятии будут участвовать конкурсанты не только из Уфы, но и из других городов Башкортостана: Салавата, Стерлитамака, Туймазов, Нефтекамска, Белорецка, Сибая, районов республики. Ожидается приезд около 90 конкурсантов.

Подробная информация и итоги конкурса — на сайте Башкирской гимназии №140.

Организаторы — Ассоциированная школа ЮНЕСКО — Башкирская гимназия №140 имени Зайнаб Биишевой совместно с Управлением образования администрации Уфы при поддержке Комитета РБ по делам ЮНЕСКО и Министерства образования РБ. Основные цели конкурса — стимулировать интерес обучающихся к изучению творчества народной писательницы Башкортостана Зайнаб Биишевой, приобщить подрастающее поколение к изучению, сохранению ее культурного, научного и литературного наследия, выявить одаренных учащихся и дать им возможность выступить с проектными работами; объединить участников и гостей конкурса на основе развития культурных связей и общих творческих интересов; продвигать передовые идеи в области образования и распространять позитивный педагогический опыт.