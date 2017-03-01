В Башкирии много проблем по дополнительному образованию в сельской местности - ОНФ Фото: Олег Яровиков В Башкирии много проблем по дополнительному образованию в сельской местности - ОНФ Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане, как и во многих регионах страны, в организации работы учреждений дополнительного образования особенно много проблем в сельской местности. Но и в городах родители предпочитают, чтобы дети занимались в коммерческих группах. Об этом заявил руководитель рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» регионального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Корлыханов по итогам участия в межрегиональном круглом столе «Каждому ребенку — бесплатный кружок».

«Почему это так? Ответ на этот вопрос можно дать только после более глубокого анализа ситуации. Нам видится, что проблема как в нехватке бюджетных мест, так и в более высоких требованиях родителей к качеству образовательных программ, и их запросам чаще соответствуют услуги, предоставляемые НКО», — подчеркнул представитель регионального штаба ОНФ.

В Общероссийском народном фронте уверены, что на сегодняшний день существует целый «клубок» проблем в дополнительном образовании: закрыты станции юных техников, центры творчества, дома пионеров, а сельские клубы работают на 30-40 процентов от своих возможностей. Поэтому вопросы реализации качественных программ в этой сфере актуальны как никогда.

«К сожалению, с 90-х годов шло разрушение системы дополнительного образования, зарплаты постоянно снижались, ставки ликвидировались. «Майские указы» остановили эту негативную тенденцию. Согласно «дорожной карте», уже в этом году зарплаты педагогов дополнительного образования должны сравняться с заработными платами учителей. Это поможет привлечь в дополнительное образование квалифицированные кадры и удержать их», — отметил эксперт.

По его мнению, в системе развития государственно-частного партнерства в дополнительном образовании вопросов больше, чем ответов.

«Аренда помещений частными НКО, лицензирование, получение господдержки — это неполный перечень вопросов, которые остаются открытыми. Исполнительная власть часто не стремится разрабатывать механизмы для их решения, считая, что «частники» — это обязательно «плохо», дорого и некачественно», — уверен Сергей Корлыханов.

Руководитель рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» назвал «сырой» и не проработанной систему сертификатов. «Согласен с опасениями коллег, что может сложиться ситуация, когда ребенок посещает 2-3 кружка, а после внедрения сертификатов он не сможет продолжать посещать их бесплатно и придется ограничиться одним. Государственные учреждения дополнительного образования тоже остаются в неопределенном положении: придут ли воспитанники или пойдут в НКО, и если придут, то сколько. Планирование работы учреждений допобразования и, тем более, повышение их эффективности в таких условиях остается под большим вопросом», — заключил Сергей Корлыханов.

Согласно Указу Президента России от 7 мая 2012 года, к 2020 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет обучением по дополнительным образовательным программам должен составить 70-75 процентов. Причем до 50 процентов из них должны обучаться за счет федеральных бюджетных ассигнований.

В Поручении Владимира Путина от 15 декабря 2015 года отмечается, что до 10 процентов средств на реализацию социальных услуг должны выделяться из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Этот момент также мог бы стать решением вопроса. Однако стоимость одинакового набора услуг по дополнительному образованию может очень сильно разниться по субъектам.

По статистическим данным, в 2015 году было оказано допуслуг на 16,8 млн рублей, из них в городе 84,3 процента, на селе 15,7 процента. В 1990-е годы система дополнительного образования сохранялась только в столичных городах, а в селах и населенных пунктах она попросту исчезала из-за недофинансирования. «Мы понимаем, что эта цифра по сельским поселениям на сегодняшний день не устраивает никого. Мы должны обратить особое внимание на то, что дополнительное образование в селе по этому проекту — один из приоритетов», — говорит эксперт.