Абрек Абзгильдин: «Жизнь коротка, искусство - вечно» (К 80-летию со дня рождения художника)

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня мы добрым словом вспоминаем Абрека Абзгильдина — нашего земляка, видного художника, долгие годы работавшего председателем правления Союза художников Татарстана.

Абрек Амирович Абзгильдин родился в рабочем поселке Баймак Башкирской АССР 1 марта 1937 года. Его мать — известная актриса Ямиля Абитаева, многие годы игравшая на сцене Сибайского театра драмы.

После окончания Баймакского горно-металлургического техникума Абрек Абзгильдин работал забойщиком на шахте Североуральского бокситового рудника, служил в рядах Советской Армии. В 1965 году окончил Казанское художественное училище, в 1970 году — Московский государственный художественный институт имени Василия Сурикова. Некоторое время жил в Уфе, затем переехал в Казань.

Абрек Абзгильдин являлся художником широкого диапазона — он много и активно работал в жанрах декоративно-прикладного искусства, графики, керамики, станковой живописи, часто экспериментировал и искал новые способы выражения окружающего мира. Во всем этом художник реализовывал свойственное ему стремление как можно шире охватить мир, представить его как некое космическое целое. Часто в своих композициях он сталкивал эпохи, совмещал, казалось бы, несовместимое, пытался в каждой картине всеобъемлюще охватить сюжет. В своих работах активно использовал язык аллегорий, символику. Произведениям Абрека Амировича были присущи графическая четкость, пластичность, богатство красок, разнообразие средств художественной выразительности и технических приемов.

Творчество Абрека Абзгильдина базировалось на лучших традициях реалистического искусства. К числу главных черт его творчества относятся гуманистическая направленность произведений, органическое соединение достижений мирового и национального искусства. Важно, что художник неизменно добивался высокой художественной значимости произведений.

Широко известны его циклы «Сабантуй», «Цветы и женщины», «Обнаженные», «Кентавры», триптих «Эпоха и люди», монументальная композиция «Властелины ума», есть циклы работ, посвященных религии и национально-культурным традициям. Значительное место в творчестве Абрека Абзгильдина занимало монументально-декоративное искусство, им оформлены настенные росписи многих общественных зданий Казани и других городов Татарстана. В своих мозаиках, росписях, монументальных керамических композициях художник стремился к синтезу изобразительного искусства и архитектуры, обогащая палитру улиц и интерьеров зданий запоминающимися образами.

С конца 80-х годов Абрек Амирович активно работал в жанре портрета. Особенность национального характера, самобытность народного восприятия быта — излюбленные композиции и колористические пристрастия художника.

Абрек Абзгильдин являлся участником всесоюзных, всероссийских и международных выставок. Его персональные выставки с успехом проходили в Казани (1994, 1995, 1997, 2000) и Уфе (2000). Работы мастера находятся в Башкирском государственном художественном музее им. М. Нестерова, Государственном музее изобразительных искусств в Казани, музеях, частных собраниях России и за рубежом.

С 1974 года Абрек Амирович состоял членом Союза художников Татарстана. С 1993 по 2008 годы успешно руководил творческим союзом республики. С 2008 года и до последних дней жизни возглавлял творческую мастерскую Академии художеств России в Казани.

Многолетняя плодотворная деятельность Абрека Абзгильдина была высоко оценена. Он являлся членом-корреспондентом Российской Академии художеств, заслуженным художником Российской Федерации, народным художником Республики Татарстан, заслуженным деятелем искусств России и Татарстана. Абрек Амирович удостаивался званий лауреата Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая и премии Министерства культуры Татарстана им. Б. Урманче. Он награждался медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», серебряной медалью Российской Академии художеств.

К 75-летию художника, в 2012 году, в Казанском кремле состоялась выставка лучших произведений Абрека Абзгильдина. В первый день ее работы художнику была вручена высшая награда Российской Академии художеств — золотая медаль.

В 2013 году в Уфе, в выставочном зале «Ижад» Башкирского государственного художественного музея им. М.В.Нестерова с большим успехом прошла персональная выставка Абрека Абзгильдина. Здесь была представлена серия работ «Салават Юлаев» и портреты наших современников.

Как утверждал Абрек Амирович, он еще не реализовал свои замыслы и собирался работать еще лет десять. Он планировал продолжать творить свой мир — яркий, звонкий, мир, где живут люди, свободные духом, где торжествует добро и счастье. К сожалению, это не осуществилось.

У него было много учеников, которые приходили в его творческую мастерскую, он часто встречался с юными художниками, учащимися детских художественных школ. Художник говорил: «Если ты настоящий художник, если живёшь искусством, то главный стимулятор — творчество! Всё проходит, остается только вечное Искусство. Когда работаю — нет возраста, нет болезней, нет бытовых неприятностей. Творчество — великий соблазн. Но и великое спасение…».

Абрек Абзгильдин скончался 24 декабря 2013 года на 77-м году жизни, и похоронен в Казани.

«Абрека Амировича Абзгильдина отличали высокое чувство общественного долга, трудолюбие, порядочность, уважительное отношение к людям, беззаветное служение любимому делу. Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда сохранится в благодарных сердцах татарстанцев», говорилось в некрологе, подписанном руководителями Татарстана.