В Башкирии за год построено 100 километров региональных дорог

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В республике за минувший год построено 100 километров новых региональных дорог и улицы в городах Уфа, Стерлитамак, Октябрьский, а также новый мост через Белую в столице. В Аскинском, Бураевском, Кугарчинском, Караидельском, Мишкинском, Миякинском, Салаватском, Учалинском районах построено девять подъездных дорог к населенным пунктам. На эти цели в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» федеральный бюджет выделил 267 млн рублей. Отремонтировано 850 километров дорог и 26 мостовых сооружений. Об этом на итоговой коллегии Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству сообщил замруководителя ведомства Альберт Сулейманов.

В целом объем средств Дорожного фонда республики составил в 2016 году 15,5 млрд рублей (из них федеральный бюджет выделил 2,9 млрд). На финансирование дорог регионального и муниципального значения направлено 8,2 млрд рублей, местных дорог — 6,4 млрд.

В 2017 году расходы Дорожного фонда утверждены в объеме 12,86 млрд, плюс 3,4 млрд переходящего остатка федеральных средств. В рамках территориального заказа плнируется завершить строительство дороги Бураево — Старобалтачево — Куеда с выходом на дорогу Бирск — Тастуба — Сатка протяженностью 19 км. Также продолжится строительство участка Мишкино — Старобалтачево автодороги Бирск — Тастуба — Сатка на участке обхода райцентра Караидель с мостом через реку Уфу, протяженностью 9 км. Реконструкция ждет дорогу Старосубхангулово — Мраково. Готовится тендер на реконструкцию дороги Бирск — Тастуба — Сатка на обходе Караидели до Тастубы, протяженностью 61 км.

Продолжится строительство подъездов к населенным пунктам с привлечением федеральных средств. В 2017-м на эти цели выделено в 2,5 раза больше денег — 634 млн рублей. Подписаны соглашения на строительство 14 объектов в Альшеевском, Бураевском, Балтачевском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Зилаирском, Илишевском, Караидельском, Салаватском, Стерлитамакском райнах. «Администрациям муниципалитетов необходимо своевременно заключить контракты с подрядчиками. По условию финансирования, работы должны быть выполнены в этом году», — напомнил Альберт Сулейманов.